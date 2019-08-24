MSB: ABD ile ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı ABD ile Suriye'de 'güvenli bölge' oluşturma mutabakatının ardından bugün Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ilk helikopter uçuşunun yapıldığını duyurdu.

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusunda "güvenli bölge" oluşturulması için varılan mutabakatın ardından bugün ilk helikopter uçuşunun yapıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi" denildi.

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma bir de fotoğraf ekledi.