MSB: ABD ile ‘güvenli bölge’ için çalışma başladı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'ın ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile dünkü görüşmesinin ardından Suriye'de ‘güvenli bölge’ kurulmasına yönelik ortak çalışma bugün Ankara’da başladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dün Ankara’daki görüşmesinde mutabık kaldıkları Suriye’de “güvenli bölge” kurulması için ortak çalışma iki ülke askeri yetkilileri arasında bugün başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara'da icra edildi” denildi.

Açıklamada, iki ülkenin askeri yetkilileri arasında görüşmelerin, önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı bildirildi.