MSB: ABD ile altyapı kurulum çalışmalarına başlandı

ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası Şanlıurfa'da kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek Amerikalı askerlerin kente ulaşmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 'Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır' denildi.