Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı belli oldu

2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak zam oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile; 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak zam oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile edinilen yeniden değerlendirme oranı, 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verildiği yetkiye dayanılarak, aynı kanunun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifi, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15.9 olarak yeniden belirlenmiştir” denildi.