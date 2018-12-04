Motorinde 22 kuruş yerine 8 kuruş indirim

Motorin fiyatlarında bu gece yapılması planlanan 22 kuruşluk indirim 8 kuruşa düştü. Katar'ın OPEC'ten çekilmesiyle artan petrol fiyatı ve dolar kuru nedeniyle indirimde 14 kuruşluk kesintiye gidildi.

Motorine daha önce açıklanan 22 kuruş yerine 8 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, motorin fiyatlarında 24 saatlik olağanüstü bir süreçten geçildi. Motorinde, 22 kuruş indirim yapılması bekleniyordu. Katar’ın OPEC’ten çekileceğini açıklaması sonrasında uluslararası piyasalar hareketlendi.

Motorinin, ton fiyatı 20 dolar yükseldi. Buna, yurtiçinde dolar kurundaki artış eşlik etti. Bu gelişmeler, motorinde öngörülen indirimi olumsuz etkiledi. Motorine bu gece 22 kuruş yerine 8 kuruş indirim yapılacak.

