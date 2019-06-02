Moskova, İdlib mesajını Türkçe mi iletmek istedi

İdlib'deki son operasyonlarının ardından, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya'nın hava desteğine de ilişkin geçtiğimiz günlerde Cnn Türk'ün sorularını yanıtladı.

Cnn Türk'ün özel röportajında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi; isim isim HTŞ, Ceyş el İzze, Sukur eş-Şam ve Ahrar el-Şam liderlerinin birlikte katıldıkları toplantının fotoğraflarını gösteriyor. Türkiye, bu grupların ilkini “terörist” görürken, diğerlerini ÖSO bünyesinde destekliyor.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'den görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Putin'e Suriye hükümetinin İdlib'deki operasyonlarıyla Ankara ile Moskova arasındaki işbirliğini sabote etmeyi amaçladığını söylemişti. Rusya'dan yapılan açıklamada ise görüşmenin Türk tarafının isteği üzerine gerçekleştiğini ve radikal silahlı oluşumların ateşkes ihlallerini artırdığını ve İdlib'deki durumun da ele alındığı bildirilmişti.

Rus Büyükelçisi'nin Türk kanalına röportaj vermesi Moskova'nın İdlib mesajını kamuoyuna Türkçe de mi iletmek istedi yorumlarına neden oldu.

