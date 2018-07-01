Morgan Stanley: Dolar son çeyrekte 5 TL'yi aşacak

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, yaptığı değerlendirmede, doların son çeyrekte 5 TL'yi aşacağı tahminine yer verdi.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2018'in son çeyreğinde doların, TL karşısında değer kazanmaya devam ederek, 5 TL düzeyini aşacağını öngördü.

Seçimin ardından Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Morgan Stanley'e göre, bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda Dolar/TL kuru 4,90 seviyesinde olacak, yılın son çeyreğinin sonu itibariyle ise Dolar 5,05 TL'den işlem görecek.

Bankanın değerlendirmelerine göre 2019 yılında dolar/TL kuru kademeli olarak gerileyerek, 2019 yılının ilk çeyreğinin sonunda 5 seviyesinde, ikinci çeyreğinde ise 4,85 seviyesine çekilecek. Ancak, Morgan Stanley'e göre, 2019 yılının sonunda, Dolar yeniden 5 TL'den işlem görecek.