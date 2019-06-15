Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürme gerekçeleri ortaya çıktı

Mood'y's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin nedeninin, siyasi otoritenin ekonomiyi desteklemedeki uyguladığı planın yetersizliği olarak belirtildiği ortaya çıktı.

Financial Times'da yer alan habere göre, Mood'y's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin gerekçeleri arasında, ülkede kurumsal erozyonun sürmesi, Türkiye'nin dış finansmana bağımlı olması ve dış kaynak çekme yeteneğini yitirmesi, ekonomik ve

finansal oynaklığın sürmesi, Merkez Bankası rezervlerinin yetersiz olması ve önümüzdeki 2 yıl içinde, Türkiye'nin dış borç servisine oranla daha da azalacağı beklentisi gibi nedenler yer alıyor.

Bu gerekçelerle Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu Baa3'ten B1'e indirdiği belirtiliyor.