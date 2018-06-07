Moody's, Türkiye'den 11 şirketi 'not düşürmek' için izlemeye aldı

Moody's, Türkiye'nin en önemli şirketlerinden 11'ini izlemeye aldı. İzlemenin sebebinin 'not düşürmek' olduğu aktarılıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin en önemli şirketlerinden 11'ini notu düşürmek için izlemeye aldı.

Moody's'in izlemeye aldığı Türkiye'de iş yapan şirketler şöyle:

Anadolu Efes Biracılık (Efes),

Coca-Cola İçecek (CCI),

Doğuş Holding (Doğuş),

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir),

Koç Holding (Koç Holding),

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK),

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.S. (Rönesans),

Turkcell İletişim Hizmetleri (Turkcell),

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (Turkish Airlines),

Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ),

Türkiye Sişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam).

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Bloomberg HT'nin haberine göre Doğuş Holding’nin ‘negatif’ görünüme sahip olması dışında, haberde adı geçen tüm şirketlerin görünümü ‘durağan’ olarak belirlendi.

Moody's yaptığı yazılı açıklamada not değerlendirme hususlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Şirketlerin notu gözden geçirilirken, şu anki zorlu çalışma ortamında şirketlerin krediye ne kadar nüfus ettiği ve potansiyel kırılganlıkları değerlendirilecektir. Moody's makro-ekonomik ortamın şirketlerin likidite profilleri üzerindeki etkisini, vadesi yaklaşan borçları finanse etme yeteneğini değerlendirmeye alır."

Türkiye’nin kredi notunu mart ayında Ba2’ye indiren Moody’s 4 Haziran’da makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye almıştı.