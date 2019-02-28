Moody's: Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 2 daralabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's raporuna göre dünyada 2019-2020 yılları için büyüme oranlarının yavaşlaması beklenirken, Türkiye ekonomisinin yıl sonunda yüzde 2 daralması öngörülüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisininde bu yılın sonunda yüzde 2 seviyesinde daralma öngörüldüğünü açıkladı.

Moody's'in "2019-2020 Makro Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 2,0 seviyesinde daralmasının, 2020 yılı sonunda ise yüzde 3 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Enflasyonun yakın vadede politika gevşemesine izin verecek derece hızlı bir şekilde azalmasının beklenmediği tahmin edildi. Raporda ayrıca cari açık tarafında kaydedilen gelişmenin ağırlıklı olarak ithalattaki azalışın ve düşük petrol fiyatlarının yansıması olduğu belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre raporda, "Küresel ekonomi, 2019 yılında ve 2020'nin başlarında zayıflamaya devam edecek. Parasal politika normalleşmesinin hızı 2019'da yavaşlayacak. Ekonomik büyüme giderek ılımlı hal aldıkça ve bilanço riskleri aşağı doğru yönlendikçe, başlıca merkez bankalarının daha temkinli bir yaklaşım göstermesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Raporda, G-20 ülkelerinin geçen yıl kaydettiği ortalama yüzde 3,2 seviyesindeki büyümenin ardından, bu yıl sonunda yüzde 2,9, gelecek yıl ise yüzde 2,8 seviyesine düşeceği öngörülüyor. Büyümede yavaşlama tahminleri ABD, Çin ve avro bölgesi için de tekrarlanıyor.

'KREDİ BÜYÜMESİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER BANKALARI NEGATİF ETKİLİYOR'

Moody's tarafından bu hafta yapılan bir diğer açıklamada ise Türkiye'nin kredi büyümesi amacıyla yaptığı son hamlelerin bankalar için negatif bir pozisyon yarattığı uyarısında bulunulmuştu.

Açıklamada ayrıca, Vakıfbank'ın geçen hafta konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarını indirdiği hatırlatılarak Türkiye tarafından alınan tedbirlerin beklenmedik risklere neden olarak marjları olumsuz yönde etkilediği belirtilmişti.

BDDK'nın kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yeniden yapılandırma imkanı getiren kredi yönetmeliği değişikliği iki hafta önce yürürlüğe girmişti. Ziraat Bankası ve Halkbank da düzenlemeye dahil olmuştu.