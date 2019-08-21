Monşer gibi göründüğüne bakmayın, değil!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '2010 AB Parlamenter Meclisi başkanlığımdan bu yana, yani monşerleşme sürecimle beraber, golfe geçtim. Fakat sadece monşerleşme sürecinden geçtiğimden değil, doğup büyüdüğüm yaylada yaptığımız sporlara en yakın spor olduğu için golfe geçtim. Dolayısıyla Yörüklerin yaptığı sporlara en yakın spor da golftür' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da katıldığı bir programda ilginç açıklamalarda bulundu. Küçük yaşlarından bu yana motosiklet kullandığını, ardından bisiklet sürmeye başladığını, bisiklete ilk bindiği zaman da düştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Şimdi fena değilim. Değişik sporların hepsini yaptım gençliğimden bu yana. Voleybol, futbol, koşu, keza şimdi yürüyüş de yapıyoruz; ama 2010 AB Parlamenter Meclisi başkanlığımdan bu yana, yani monşerleşme sürecimle beraber, golfe geçtim. Golf oynamak isteyenlere de 'birlikte yürüyelim' diyebilirim. Fakat sadece monşerleşme sürecinden geçtiğimden değil, doğup büyüdüğüm yaylada yaptığımız sporlara en yakın spor olduğu için golfe geçtim. Dolayısıyla Yörüklerin yaptığı sporlara en yakın spor da golftür" diye konuştu.