Moncada Kışlası Baskını için 66. yıldönümünde Ankara'da etkinlik

Küba Devrimi’nin zafere ulaşan mücadelesinde önemli bir dönemeç olan Moncada Kışlası Baskını'nın 66. yıldönümünde José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından Ankara NHKM’de bir etkinlik düzenlendi.

Küba Devrimi’nin zafere ulaşan mücadelesinde önemli bir dönemeç olan Moncada ve Carlos Manuel de Céspedes Kışlası baskınının 66. yıldönümünde José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından Ankara NHKM’de bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet González Fernández, elçilik yetkilileri ve çok sayıda Küba dostu katıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı José Martí Küba Dostluk Derneği Genel Sekreteri Hakan Bulut yaptı. Bulut konuşmasında, Kübalıların Ulusal İsyan Günü olarak kutladıkları 26 Temmuz’un tarihçesine ve 26 Temmuz’da yaşananlara değindi. Fidel Castro’nun dağınık durumdaki sol sosyalist örgütlenmeleri toparlamak, mücadeleyi daha geniş bir toplumsallığa taşımak için “büyük motorun çalışması için bazen küçük bir motorun çalışması gerekir” diyerek “Hareket”in üyeleri ile bu baskını gerçekleştirdiğini, sonraki süreçte baskının başarısız olmasının önemsiz olduğunun ortaya çıktığını aktardı.

Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet González Fernández ise baskının Fulgencia Batista diktatörlüğünü devirmek amacıyla Fidel Castro Ruz önderliğinde yüzlerce gencin birleştiği bir eylem olduğunu vurguladı. Fernández konuşmasını “Şimdi, sıra ana düşmana karşı, Kuzey Amerika emperyalizmine karşı tüm savaşlardan yenilmez biçimde çıkan tarihi kuşağın takipçilerinin sırasıdır. Gençlik meşaleyi onu söndürmeden taşımaya devam edebileceğine dair imtihanı verdikten sonra almıştır. Işığını Anayurt’ta, bugün bağımsızlık ve halkların refahı için mücadele eden Latin Amerika altkıtasında ve Karayipler'de yaymaya devam edecektir” diyerek bitirdi.

Moncada Kışlası Baskını’nın 66. yıldönümü etkinliğinin İstanbul ayağı 28 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Kadıköy NHKM Ruhi Su Salonu’nda gerçekleştirilecek.