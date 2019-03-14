Mogherini: Türkiye'deki Suriyeliler için 1,5 milyar avro göndereceğiz

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini 'Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim' dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'deki Suriyeliler için verilecek paranın ikinci dilimini aktaracağını duyurdu.

Brüksel'de düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının açılışında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "AB, 2019'da Suriye'deki kriz için 560 milyon avro taahhüt ediyor. Aynı miktarı 2020 ve 2021'de de aktarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Mogherini, "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar euronun 1,5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim" dedi.