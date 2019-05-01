Mizansen mi? Davutoğlu AKP tişörtlü kişiyi intihardan vazgeçirdi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugün Boğaz Köprüsünden atlamak isteyen AKP logolu tişört giymiş bir kişiyi ikna ettiği görüntüler basına yansıdı. Sözkonusu görüntülerin, Davutoğlu'nun 'AKP'nin kurtarıcısı' misyonu için bir halkla ilişkiler çalışması olup olmadığı tartışılıyor.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugün İstanbul'da boğaz köprüsünde intihar girişiminde bulunan ve üstünde AKP logolu tişört olan bir kişiyi ikna ettiğine ilişkin görüntüler basına yansıdı.

Duran Yıldırım adlı kişinin işsizlik nedeniyle bunaldığı ve annesinin mezarının bulunduğu Tokat'ın Zile ilçesinde iş bulmak istediği bildirilirken, Davutoğlu'nun köprüden geçmekte olan konvoyunu durdurarak Yıldırım'la birkaç dakika konuştuğu ve onu intihar etmekten vazgeçirdiği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı ise intihar girişimini haberleştirirken, Davutoğlu'nun intihar girişimine müdahale etmesine yer vermedi.

Öte yandan Davutoğlu'nun olay sırasında oradan geçmesinin ve köprüden atlamak isteyen kişinin üstünde AKP logolu bir tişört olmasının tesadüf olamayacağı, bunun bir halkla ilişkiler çalışması olabileceği yorumları yapılıyor. Buna göre Davutoğlu "AKP'nin kurtarıcısı" misyonuyla bir mizansen ortaya koymuş olabilir ya da Yeni Parti'nin kuruluşu için bir tanıtım çalışmasına girişmiş olabilir.

FOX Haber Müdürü Kubilay Tümen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Davutoğlu'nun olay yerinden görüntülerini paylaşarak "Yeni partinin PR çalışması mı acaba?" diye sordu.

ERDOĞAN DA 'İKNA ETMİŞTİ'

Öte yandan AKP Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da 2015 yılında köprüden atlamak isteyen bir vatandaşı ikna ettiği görüntüler gündeme gelmişti. Erdoğan'ın intihardan vazgeçirdiği Vezir Çatraş adlı kişi, olaydan yaklaşık iki yıl sonra bir kişi boğarak öldürme ve evini yakma suçlarından yakalanmıştı.