Mitsotakis'ten Erdoğan'a: Bizi tehdit edemez, Türkiye'ye 6 milyar avro verildi

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili 'Olmadı kapıları açarız. AB düşünsün' sözlerine 'Erdoğan mülteciler konusunda bizi tehdit edemez' yanıtını verdi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınSuriyeli sığınmacılar konusunda yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Mitsotakis, Erdoğan'ın “Perşembe günü Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya İdlib’den kaynaklanacak sorunları asla tek başımıza yüklenmeyeceğimizi açıkça ilan ettik. Dedik ki ya bu yükü paylaşacaksınız. Paylaşmamanız halinde kapıları açarız” sözlerine tepki gösterirken, "Sayın Erdoğan, şunu anlamalı ki, mülteci sorunun çözmek için daha fazla kaynak sağlamak amacıyla Yunanistan’ı ve Avrupa Birliği’ni tehdit edemez. Avrupa çok para verdi, son yıllarda 6 milyar euro verdi ve bu anlaşma hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin yararına" dedi.