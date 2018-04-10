MİT'in Türkiye'ye getirdiği üç Cemaat üyesinin kimliği açıklandı

MİT'in Gabon'da yaptığı operasyonla Türkiye'ye getirdiği üç Cemaat üyesinin kimlikleri açıklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Gabon'daki operasyonla Türkiye'ye getirdiği Cemaat üyelerinin isimleri belli oldu.

AA'nın servis ettiği habere göre, MİT'in getirdiği isimler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal oldu.

Edinilen bilgiye göre, Özpınar hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ve Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kayıtları bulunuyor.

Gabon'un başkenti Librevil'deki "Uluslararası Türk Gabon Okulu" müdürü olarak görev yapan Özpınar, mayıs 2017 itibarıyla Kenya çapında faaliyet gösteren "Işık Akademileri" (Light Academy) adlı yapılarının eğitim koordinatörü ve genel direktörü pozisyonundaydı.

Yakalanan Demirönal hakkında da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği mahkemesinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla aldığı tutuklama ve yakalama kaydı bulunuyor.

Demirönal iddiaya göre Cemaat'in Gabon yapılanmasına ait Işık Okulları'nda (eski adı Ecole Privée International Turco-Gabon) müdür olarak görev yapıyordu.

Akbaş hakkında da Gabon’da "Işık Okulları'nın genel müdürlüğü"nü yaparken, Cemaat'in Avrupa’dan Afrika'ya yaptığı para transferi faaliyetini yönettiği iddiası bulunuyor.