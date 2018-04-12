MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 şüpheli tutuklandı

MİT'in, Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 şüpheli tutuklandı.

MİT'in, "FETÖ'nün Balkan ayağına" yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 şüpheli tutuklandı.

Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahısların, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirilerek adli makamlara teslim edildiği belirtilmişti.

Operasyon, Kosova'da siyasi krize neden olmuş, Kosova parlamentosu olayın araştırılması için komisyon kurulması kararı almıştı.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac konuyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini belirtmiş, İstihbarat Şefi ve İçişleri Bakanı'nı görevden almıştı.

Yapılan gözaltıları bir 'hata' olarak nitelendiren Haradinac, bağımsız bir soruşturma yürütülmesini istemişti.