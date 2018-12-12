'MİT'in görevi muhalif basın kuruluşlarını soruşturmak değil'

MİT ve MGK Genel Sekreterliği bütçeleri üzerine TBMM'de söz alan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 'Basın kuruluşlarını soruşturmak basın savcılarının görevidir, MİT'in görevi değildir. MİT, TBMM tarafından denetlenebilen bir kurum haline getirilmelidir' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, MİT ve MGK Genel Sekreterliği bütçeleri üzerine yaptığı genel kurul konuşmasında iktidarı eleştiren medya kuruluşları üzerindeki baskıya dikkat çekti.

Kılınç, basın kuruluşlarını soruşturmanın basın savcılığının görevi olduğunun altını çizerek, “İstihbarat birimlerinin, iktidarı eleştiren medya kuruluşlarını soruşturmak gibi bir yetkisi yoktur, olamaz. İstihbarat kuruluşları yasalar çerçevesinde ülkemizin güvenliği için çalışma yapmak durumundaki kurumlardır. İktidarın çıkarları için medyayı izlemek, soruşturmak ve medya kuruluşlarının susturulmalarını sağlamak kabul edilemez” diye konuştu.

Kılınç bütçe konuşmasında MİT’in, sosyal medya mecralarında Cumhurbaşkanı ile ilgili paylaşımları takip ettiği iddialarının, muhalif çevre ve kişilerin telefonlarının dinlendiğinin de altını çizdi. Kılınç iktidarın, MGK Genel Sekreterliği ve MİT Başkanlığı gibi, devletin temel güvenlik ve istihbarat kurumlarını iktidarın arka bahçesi haline getirdiğini vurgulayarak, “Bu kurumlar Ülkenin ve devletin güvenlik ve istihbarat görevlerini yerine getirmek bir yana, içeride ve dışarıda salt iktidarın hedeflerine yönelik olarak kullanılmaya başlanmıştır” diye konuştu.

Kılınç, “MİT tek adamın istekleri ve güvenliği için değil, ülkemizin güvenliği, ulusumuzun ve yurttaşlarımızın güvenliğini gözeten TBMM tarafından denetlenebilen bir kurum haline getirilmelidir” dedi.