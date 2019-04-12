Mithat Paşa’nın adını silince böyle oldu: Ekrem İmamoğlu seçimi Abdülhamit’e bağladı

Halkın önüne sandığı koyan II.Abdülhamit değildi. Anayasa tarihimizin en önemli isimlerinden Mithat Paşa, bunun önünde engel olarak gördüğü Abdülaziz’i tahtan indirip, Abdülhamit’i tahta oturtarak anayasayı yürürlüğe koymuştu. Yani sandığı halkın önüne koyan Abdülhamit değil Mithat Paşa’ydı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, 12 gündür mazbatasının verilmemesine ilişkin bugün de bir açıklama yaptı. Seçimden sonra yaratılan mazbata krizinin ülkeye zarar verdiğini söyleyen İmamoğlu, mazbatasının vakit geçirilmeden verilmesini istedi.

Seçimlerin demokrasideki önemine de dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, "Abdülhamid Han bu halkın önüne sandık koymuştu. 1876 yılının Aralık ayından beri sandık mücadelesi veriyoruz. Bunu sekteye uğratmayın" dedi.

Ancak halkın önüne sandığı koyan II.Abdülhamit değildi. Anayasa tarihimizin en önemli isimlerinden Mithat Paşa, bunun önünde engel olarak gördüğü Abdülaziz’i tahtan indirip, Abdülhamit’i tahta oturtarak anayasayı yürürlüğe koymuştu. Yani sandığı halkın önüne koyan Abdülhamit değil Mithat Paşa’ydı.

Osmanlı’da ilk Anayasanın yürürlüğe girmesinin tarihi şöyle: Osmanlı Devletinde maliye, idare ve eğitim alanlarında birçok reformlar yapmış Mithat Paşa 1876 Kanun-ı Esasi‘nin hazırlanmasına ve 1.Meşrutiyet‘in ilan edilmesine öncülük yaptı. Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi hareketinin de içindeydi. Sultan Abdülaziz’in yerine getirilen V.Murat‘ın akli dengesinin yerinde olmadığının fark edilmesi üzerine yerine Anayasanın ilanına karşı çıkmayacağını düşündükleri II.Abdülhamit geçirildi. Bu değişikliğin ardından aralarında Mithat Paşa, Ziya Paşa ve Namık Kemal'in de yer aldığı bir heyet Kanun-i Esasi'yi oluşturdu. 23 Aralık 1876 tarihinde Kanun-i Esasi’nin kabulüyle Meşrutiyet ilan edildi. Mithat Paşa sadrazamlığa getirildi.

Ancak bir yıl sonra Osmanlı-Rus Savaşı‘nın başlaması üzerine II. Abdülhamit bunu bahane ederek meclisi kapattı, anayasayı rafa kaldırdı. Mithat Paşa, Brindizi’ye kaçtı. Döndü, tutuklandı, 1881’de mahkemesi sonucu Taif‘e sürgüne gönderildi. Abdülhamit, Mithat Paşayı 1884 yılında zindanda boğdurarak öldürttü.

II. Abdülhamit 1908 Hürriyet Devrimi ile devrilene kadar anayasayı sümen altında tuttu. Abdülhamit’in tahtan indirilmesi ile Anayasa yürürlüğe konuldu ve 2. Meşrutiyet ilan edildi.