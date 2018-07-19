MİT TIR'ları davasında tutuklama

Jandarma Kriminal Daire eski Başkanı Albay Burhanettin Cihangiroğlu, MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Cihangiroğlu'nun iki MİT TIR'ının durdurulması (1-19 Ocak 2014) olayı arasında yani 12 Ocak 2014'te Ankara'da Cemaat tarafından arandığı iddia edilmişti.

Sabah'ın haberine göre, emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edilen Cihangiroğlu'nun sorgusu tamamlandı.

Burhanettin Cihangiroğlu işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Cihangiroğlu, tutuklanarak cezaevine konuldu.