MİT TIR'ları davasında önemli gelişme

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görülen ve 55 kişinin yargılandığı davada mahkeme heyeti, 'devlet sırrı' ve 'milli güvenlik' gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.

Adana ve Hatay'da 2014 yılında MİT TIR'larının durdurulmasını organize ettiği iddia edilen FETÖ'nün sivil imamları oldukları öne sürülen 11 kişi ile bir tuğgeneralin de arasında olduğu 55 sanığın yargılaması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme heyeti, devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya 15 tutuklu sanık ile 10 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmanın başlamasıyla birlikte Cumhuriyet savcısı, devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti. Bu talebe karşı söz alan sanık avukatları ise duruşmaların gizli yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını savunarak talebin reddini istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin devlet sırrı kapsamında olduğunu, Yargıtay'da görülen ana dava duruşmalarının da kapalı yapılmasını dikkate alarak, kamu güvenliği nedeniyle CMK'nin 182'nci maddesi uyarınca duruşmaların kapalı yapılmasına ve salonun boşaltılmasına karar verdi.

Kararın ardından duruşmada bulunan izleyiciler, sanık yakınları ve basın mensupları salondan çıkarıldı. Duruşmaların 5 gün sürmesi bekleniyor.