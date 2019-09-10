Mısra Öz Sel: Bu dava üst düzey isimlere uzanacak

Çorlu tren faciasında yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz Sel bugün görülen duruşma hakkında 'Çocuğumun ve 25 insanın bir ihmal cinayetine kurban gittiğine tanık oluyoruz' dedi. Sel bu davanın üst düzey isimlere uzanacağını dile getirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Faciada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel, Sputnik Radyo'da Atilla Güner’le Akşam Postası programında duruşmadan izlenimlerini aktardı, davanın üst düzey isimlere uzanacağını dile getirdi.

Mısra Öz Sel, "Bir anne olarak duruşmanın gidişatı bildiklerimizi destekler nitelikte. Çocuğumun ve 25 insanın bir ihmal cinayetine kurban gittiğine tanık oluyoruz" dedi.

Sel, duruşmada ifade veren Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt'un şu sözlerini hatırlattı: "Bir balans duvarı yapılmadı bunun yapılması gerektiğine dair uyarılar defalarca tarafımızdan verildi. Yapılmadı. Vermiş olduğum dilekçe sonrasında azar bile işittim. Yapılan menfezin daha önce neden yapılmadığı sorgulandığında ödenek olmadığı anlaşıldı. Başka menfezler için ayrılan ödenek buraya kaydırılmış. Bunun karar merci ben değilim. Bu üst yönetim tarafından yapılması gereken genel müdüre kadar çıkan bir durumdur benim hatam suçum yok".

BİLİRKİŞİ ASLINDA SANIK OLMALI

Bir anne olarak genel müdürün de dahil olduğu sorumluların yargılanmalarını istediğini söyleyen Mısra Öz Sel, “Kurt ifadesinde bilirkişilerin Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demiryolu ile bağlantısını gözeterek bu hat üzerinde yapılan çalışmaların hiç de güvenli olmadığını söyledi. Bilirkişinin aslında sanık olması gerektiğini söyledi. Artık gözle görülen gerçeklerin üstü örtülemez” ifadesini kullandı.

Sanıklardan Celalettin Çabuk’un daha üst düzey isimleri korumak için karşılarına çıkarıldığını savunan Sel, “Üstte birilerini korumak üzere karşımıza çıkaran sanık Celalettin Çabuk demiryolu işçisi. Kendi adına yapabileceği hiçbir şey yok. Bir garibanın üzerine olayı yıkmak da üstteki birilerini korumak vicdansızlığıdır” diye konuştu.

