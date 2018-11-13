Mısıroğlu: Şu Şeyhülislam'ın beni ziyareti tarihi bir hadisedir

Kadir Mısıroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ziyaretine dair konuşarak 'Şu Şeyhülislam'ın beni ziyarete gelmesi var ya tarihi bir hadisedir. Ben vebalıydım. Kemal ilah. Ona karşı laf söyleyen birisini nasıl ziyaret edersin?’ ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ziyaretini değerlendiren Kadir Mısıroğlu, Diyanet İşleri Başkanı için "Şeyhülislam" ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretleriyle bilinen Mısıroğlu, Diyanet'in kendisini ziyareti için "Ben vebalıydım. Kemal ilah. Ona karşı laf söyleyen birisini nasıl ziyaret edersin?" dedi.

'BEN EN İTİBARSIZ ADAMDIM'

Mısıroğlu, "Ben Türkiye Cumhuriyeti’nden en itibarsız adamdım. Beni ,görüp de yolunu değiştiren ahbaplar biliyorum" diye konuştu.

"Bir yatakta yattığım talebelikte arkadaş, bakan oldu beni tanımadı. Birisi tanıştırdı. O da hala hayatta. Bunları hep gördüm" sözleriyle eski günlerini anlatan Mısıroğlu, "Şimdi de Reisi Cumhur ziyaretime geliyor. Hele hele Diyanet İşleri. Şeyhülislam geliyor ziyaretime. En korkak müessese Diyanet’ti. Şu Şeyhülislam'ın beni ziyarete gelmesi var ya tarihi bir hadisedir. Ben vebalıydım. Kemal ilah. Ona karşı laf söyleyen birisini nasıl ziyaret edersin?" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmiş, hediye vermişti. 9 Kasım'da yapılan ziyaretin ardından Erbaş'ın istifası istenmişti.