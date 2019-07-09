Mısır ve Fransa'dan eş zamanlı Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi sürerken, Mısır ve Fransa'dan eş zamanlı olarak Türkiye açıklaması geldi.

Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine ilişkin Fransa ve Mısır'dan açıklama geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kahire, Doğu Akdeniz’de gerilime yol açabilecek tek taraflı kararlar almaya devam eden Türkiye’nin Kıbrıs yakınlarında jeolojik keşif çalışmaları yapma niyetinden dolayı endişe duyuyor” dendi ve Ankara’ya “durumu kötüleştirmeme ve uluslararası hukuka saygı duyma” çağrısında bulunuldu.

Eş zamanlı olarak Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan da benzer bir açıklama geldi.

Kıbrıs'ın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği açıklamasında bulunan Fransa Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’yi, hukuka aykırı olan ve bölgesel istikrarı tehdit eden her türlü eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.