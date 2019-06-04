Mine Kırıkkanat'ın oturduğu apartmana sahte polis baskını

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat’ın yurtdışında olduğu sırada polis kılığına girmiş iki kişinin oturduğu apartmana gelip yöneticiye hangi dairede oturduğunu ve ne zaman döneceğini sorduğu ortaya çıktı. Kırıkkanat'ın aynı gün içinde e-posta ile ölüm tehdidi aldığı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat’ın oturduğu apartmana gelen polis kılığındaki iki kişinin yöneticiye kendisiyle ilgili sorular sorduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kırıkkanat'ın yurtdışında olduğu sırada Kadıköy’deki adresine gelen iki kişi, apartman yöneticisine sırtlarındaki polis yeleğini göstererek kapıyı açtırırken, Kırıkkanat’ın hangi dairede oturduğu ve ne zaman döneceğine ilişkin yöneticiyi sorguladılar.

Şüphelilerin kimlik göstermeden ve herhangi bir tebligat bırakmadan gittiği öğrenildi. 2 Mayıs’ta gerçekleşen şüpheli ziyareti öğrenen Kırıkkanat'ın aynı günlerde Frankfurt Main’den gelmiş görünen bir e-posta ile yeni bir ölüm tehdidi aldığı belirtildi.

soL'un ulaştığı Kırıkkanat, polisin evinde arama yaptığına dair çıkan haberler için "o yanlış anlaşıldı" dedi ve polis kılığındaki kişilerin oturduğu daireye değil binaya girip yöneticiyle konuştuklarını söyledi.

İstanbul Emniyet birimlerinde yapılan araştırma sonucunda, Kırıkkanat'ın evine polis gönderilmediği, tebligat yapmaya gelen polislerin zaten sivil olmaları ve oturduğu daireyi bilmeleri gerektiği anlaşıldı.

Kırıkkanat’ın avukatı Başar Yaltı, eve yapılan sahte polis baskınını ve ölüm tehdidini yetkililere bildirdi.

Kırıkkanat, ölüm tehdidinin ve evine yapılan sahte polis baskınının bağlantılı olduğunu düşündüğünü, yabancı basındaki yazıları nedeniyle hedef yapıldığını belirtti.

Kırıkkanat, ölüm tehditlerinden dolayı Yeni Akit gazetesi, Akit TV, Ülke TV, Beyaz TV, TGRT ve A Haber televizyon kanalları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.