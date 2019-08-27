Mimarlar Odası: Gökçek’in yanlışlarını, kent suçlarını devam ettirmeyin

Melih Gökçek döneminin büyük suçlarından birisi hakkında alınmış yürütmeyi durdurma kararına Mansur Yavaş yönetimindeki belediye itiraz etti. İtiraz reddedilirken, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, belediyenin itirazına tepki gösterdi ve Yavaş yönetimini Gökçek'in suçlarına ortak olmamaları için uyardı.

Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde ODTÜ Ormanı’nda binlerce ağacın bir gecede kesilmesiyle başlayan ve ODTÜ yerleşke alanından geçirilen yol inşaatı ile uygulaması devam eden planlara karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.

Mansur Yavaş’ın göreve başladığı dönemde Ankara Belediyesi bu karara itiraz etti. 2 Temmuz 2019 tarihinde yapılan itiraz başvurusu Ankara Bölge İdaresi 5. Dava Dairesi tarafından reddedildi.

'ŞAKA GİBİ'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mansur Yavaş yönetiminin yaptığı itirazı şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi ve tüm süreçteki hukuksuzluğun verilen yürütmeyi durdurma kararı ile açığa çıkarılmasının ardından bu karara itiraz edilmesini “şaka gibi” sözleriyle niteledi.

“Gökçek döneminin yanlış politikalarının devam ettirilmesini kabul etmek mümkün değil. İtiraz metninde 'davacı odanın davanın açılmasında haksız olduğunu, gerçeği yansıtmadığını, davanın kamu yararına olmadığı' ifadeleri ise Ankara adına büyük talihsizlik.” diye konuşan Karakuş, 25 yıldır Gökçek döneminden çok çektiğini söylediği Ankara’da Gökçek’in yanlış kararlarını sürdürmenin onun suçlarına ortak olmak anlamına geleceğini belirtti.

'GÖKÇEK'İN YANLIŞLARINI VE KENT SUÇLARINI DEVAM ETTİRMEYİN'

Karakuş Candan, büyükşehir belediyesine bir çağrıda bulundu ve şöyle dedi: