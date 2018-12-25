Mimarlar Odası: Boğaziçi’nde imar affını genişleten yasa geri çekilsin

TMMOB Mimarlar Odası yine bir seçim öncesinde hazırlanan torba yasayla Boğaziçi ön görünümünün imar affı kapsamına alındığını belirtti. Odadan yapılan açıklamada yasa teklifinin geri çekilmesi istenerek ‘sürecin takipçisi olacağız’ denildi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, AKP tarafından TBMM’ye sunulan torba yasa teklifiyle Boğaziçi’nde imar affı kapsamının genişletildiğine dikkat çekti.

Şimdiye kadar çıkarılan tüm imar aflarının mevcut iktidarlarca seçim dönemlerinde ekonomik gelir ve oy elde etmek amacıyla gündeme getirildiğine işaret eden Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, yaptığı açıklamada “İmar afları kaçak yapılaşmayı ve arazi gaspını gelenek haline getirmiştir. Aflar, toplumsal adalet ve barışın zedelenmesine, planlama ve imar ile ilgili kurumlara yönelik güvenin azalmasına, zengin doğal kaynakların amaç dışı kullanımına ve çevre sorunlarına yol açmıştır” dedi.

1999 büyük Marmara depreminde yaşanan bütün kayıplara ve toplumca çıkarılan derslere karşın, 7143 sayılı kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen bir geçici madde ile “İmar Barışı” adı altında, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genişlikte bir kapsama sahip yeni bir “imar affı”nın yürürlüğe sokulduğuna işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

“Bütün uyarılarımıza rağmen, ‘imar affı’ yürürlükten kaldırılmayarak uygulanmaya başlandığı gibi, af kapsamı, yapılan itiraz ve uyarıları hiçbir şekilde dikkate almadan çıkartılan yeni tebliğlerle daha da genişletilmeye çalışılmaktadır. Sonuç olarak imar affının ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmelerle koruma altına alınmış bütün doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımızı çok büyük bir yok oluş sürecine mahkûm edeceği açık olarak ortaya çıkmıştır.”

Hazırlanan yeni bir “torba yasa” ile bu kez de “yurttaşların mağduriyeti” gerekçe gösterilerek imar affı sınırlarının genişletilmesi ile 2960 sayılı Boğaziçi Yasası ile korunan özellikle de Boğaziçi öngörünüm bölgesi sınırları içerisindeki bina ve tesisler dahil olmak üzere, bütün kaçak yapıların yasal hale getirilmesinin sözkonusu olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TMMOB Mimarlar Odası olarak, yine bir seçim öncesinde gündeme getirilen bir 'torba yasa’dan çıkan Boğaziçi ön görünümünün af kapsamına alınması yasa teklifinin geri çekilmesi gerektiğini ve sürecin takipçisi olacağımızı, kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

