Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da afiş tasarım yarışmasına engel

TKG'nin emperyalizme ve NATO’ya karşı kampanyası kapsamında düzenlediği afiş tasarım yarışmasının tanıtımına, MSGSÜ yönetiminden engel geldi. Yönetimin duyurusunu engellediği yarışmanın jürileri arasında MSGSÜ’lü bir akademisyen de bulunuyor.

​Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından düzenlenen ''6. Filo'nun denize dökülüşünün 50. yılında Emperyalizme ve NATO'ya karşı mücadele” başlıklı afiş tasarım yarışmasının duyuru afişleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) yönetimi tarafından yasaklandı.

Afişi okullarına asan TKG’li öğrenciler bugün Fındıklı Kampüsü’ndeki üniversite güvenliğinden ilginç bir tepki aldı. Önceki hafta afişleri asma izni için üniversitenin genel sekreterliğiyle görüşen ve onay alan TKG üyelerinin astıkları afişler bugün özel güvenlik tarafından toplandı.

Güvenliğin afişleri toplamasına tepki gösteren öğrenciler "neden izinli bir afişi topladıklarını" sorduklarında, sekreterliğin afişlere izin vermediği cevabını aldı. Afişlerin siyasi içerik dolayısıyla yasaklandığını söyleyen sekreterlik, TKG üyelerinin "daha önce neden izin verdikleri" hakkındaki sorularına yanıt veremedi.

Afiş tasarım yarışmasının bir güzel sanatlar üniversitesinde duyurusunun yasaklanması bir yana, yarışmanın jürileri arasında aynı üniversitede öğretim üyesi olan Prof. Yusuf Murat Şen’de bulunuyor.