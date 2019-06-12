Milyonluk boşanmalara vergi incelemesi: AKP ünlülerine değil, avukatlarına...

Sabah gazetesi, 'Milyonluk boşanmalara vergi incelemesi' başlıklı bir haber yayımlarken, haberde AKP ünlülerinin boşanma davalarında verilen tazminatların ya da nafakaların değil avukatların hesaplarının inceleneceği duyuruldu. Habere göre, Maliye, Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı ve Mustafa Sandal- Emina Jahovic gibi isimlerin davalarına bakan avukatların işlemlerini mercek altına aldı.

AKP ünlülerinin boşanma davasına bakan avukatlar hakkında sıfır kazanç veya düşük gelir gösterdikleri gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Maliye, Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı ve Mustafa Sandal- Emina Jahovic gibi isimlerin milyonlarca liralık tazminatların ve nafakaların ödendiği boşanma davalarını yürüten avukatların yatırdıkları harçlar ve dilekçeleri mercek altına aldı. Bu davalardan yüksek gelirler elde edip de gelir vergisi beyanlarında sıfır kazanç veya zarar gösteren, matrah artışı yeterli görülmeyen avukatların gelirleri ve beyanları çapraz denetime tabi tutularak inceleniyor.

Habere göre, vergi incelemelerinde, POS makineleri, Vergi İstihbarat Merkezi'ndeki kayıtları ile kredi kartı harcamaları da kıyaslanıyor. Vergi kaçırdığı tespit edilmesi durumunda avukatlar hakkında işlem başlatılacak.

Sanatçı ve patronlara hizmet veren avukat ve avukatlık bürolarının da incelemeye alındığı öğrenildi.

Haberde sadece avukatların hesaplarının incelemeye alınacak olması, AKP'ye yakın isimlerin ödediği yüksek miktarların incelemeye tabi olmaması dikkat çekti.