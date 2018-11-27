Milliyet gazetesinden Cem Küçük'e: Şizofren!

Milliyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ü işaret ederek 'şizofren' dedi.

Milliyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ü sert sözlerle hedef aldı.

Soysal, Milliyet'in kapatılacağını ileri süren, birçok ismi hedef göstermesiyle bilinen Küçük'e "Şizofren" dedi.

"Okuyucusunu, seyircisini bilgilendirmek yerine, kendi içerisindeki yönetimlerden intikam almak uğruna sabahtan akşama kadar sahte adreslerle sosyal medyaya yalan dolan haberleri gönderdi... Ve gazeteci gazetecinin kurdu olup çıktı. Her kapıya lazım gibi operasyonel pis oyunlarla herkese saldıran, hakaret eden marazi tipler çıktı" diyen Soysal, "Bunların birçoğu istihbaratçı diye geçiniyor... Devletin derinliklerinden kendisine haberler veriliyormuş gibi, şizofren portreler sektörü sürekli kirletti. Kirletmeye de devam ediyor... Diyoruz ki bu hastalıklı sistem artık değişmeli... İstihbaratçı diye geçinen, marazi duruş sergileyen arıza tiplerden devlet ve medya kendini kurtaramıyorsa sektör kendisini asla düzeltemeyecektir..." ifadelerini kullandı.