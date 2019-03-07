Milli Takım'a Erdoğan ataması: Şenol Güneş'ten açıklama...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına geçmesi nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Güneş, kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığını söyledi.

A Milli Takım'la anlaşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenledi.

Güneş, "Geçen Sayın Cumhurbaşkanı beni aradı. Benden bir şey bekliyor. Ülke için bekliyor. Bunu kullan diyor. Ülke için kullan diyor. Bunu böyle alalım. Ben bunu bu heyecanla yaparım" dedi.

"Ben Milli Takım'la gizli görüşemem. Her şey göz önünde. Ben Mart ayında gelemem dedim, Haziran için de bir şey söyleyemem dedim. Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağımla ilgili siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hoca istemiyor dendi, ben bunu bilmiyorum. Yönetimin de kongresi var. Bu sene için cevap başkanda. Gelecek sen için hem kulüp hem ben. Burası bana 3 yıl daha devam kararı dedi, teklif gelmedi. Her gün aynı kişiyle beraberiz. 2 yıl kalsam da aynı işi yapacağım. İşimi yapacağım çünkü" diyen Güneş, "Mart'ta gelmek istemiyorum dedim. Ben hala o sözümün içinde eziliyorum. Kulüp de izin vermiyor dedim, ne izni dediler. Milli Takım çağrınca gitmek zorundasın. Seferberlik gibi. Ben de yardımcı hoca olarak ligden teknik direktör istesem gelmese ceza alır mı dedim. Evet alır dediler. Federasyon başkanının beni açıklayıp istifa edeceğini de bilmiyordum. Bana yazı geldi, gidiyorum. Bu sözümün altında ezileceğimi biliyorum. Ben gitmemeliyim, peki haziranda başlayacağım yarışın ilk iki maçını kim oynayacak? En mantıklısı bu geldi. İki takımı çalıştırmak rahatsız ediyor beni. Niye takıyorsun dediler. Ben söyledim dedim. Bu benim dikkatimi dağıtıyor" ifadelerini kullandı.