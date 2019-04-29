Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve F-35 açıklaması: Aksaklık olsa da...

Milli Savunma Bakanlığı, S-400, F-35 ve yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamanın bazı satırbaşları şöyle:

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Diğer bakanlıklarla süren koordineli çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir.

S-400 ALIMI

Haziran-Temmuz aylarında ilk sevkiyat gerçekleşecektir.

F-35 SORUNU

Kasım'da Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Aksaklık olsa da görüşmeler sürüyor.

ABD'NİN PATRIOT TEKLİFİ

Teklif Savunma Sanayi Başkanlığı'nda değerlendiriliyor.

TSK'DAN FETÖ İHRAÇLARI

TSK'dan FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.