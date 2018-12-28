Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Menbiç açıklaması yaparak, 'Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Menbiç'e ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

'YPG'NİN DİĞER UNSURLARI DAVET ETME HAKKI YOK'

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir."