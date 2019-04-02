Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti hakkında açıklama yapıldı.

YSK'nın resmi olmayan sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir" denildi.

Bakanlık, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun olarak icra edildiği belirtildi.