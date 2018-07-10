Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı olarak atanan Hulusi Akar, gazetecilerin 'Üç gün önce locadan izliyordunuz, bugün yemin ettiniz' sözlerine, 'Hayat böyle bir şey. İnsan kuş misali' yanıtını verdi. Milli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'teki yemin töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Üç gün önce locadan izliyordunuz, bugün yemin ettiniz" sözleri üzerine Akar, "Hayat böyle bir şey. İnsan kuş misali" ifadesini kullandı.

Akar, "Sivil hayat nasıl?" sorusuna, "Bakacağız" yanıtını verdi.

Akar, şunları söyledi:

"Bizim görevimiz itibarıyla ülkemizin, birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletimizin egemenliği ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah, başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi tam olarak sağlayacağız. Ülkemizin hak ve menfaatlerini ülkemiz içinde, yurdumuz dışında, sınır ötesinde karşılayıp kollayacağız."