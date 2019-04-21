Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.
Akar, bugün, Kılıçdaroğlu'na saldıran kitleye seslendiği konuşmada "Değerli arkadaşlarım, mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz" ifadelerini kullanmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Akar'a "Evi yakın" diyen hainlere dönüp "Mesajlarınızı verdiniz" demek ne anlama gelmektedir?" şeklinde konuşmuştu.