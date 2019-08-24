Milli Savunma Bakanı Akar: ABD ile ortak harekat merkezi çalışmaya başladı

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile oluşturulan 'Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle çalışmaya başladığını, ilk ortak helikopter uçuşunun bugün yapıldığını söyledi. Akar, Suriye ordusunun Han Şeyhun'daki operasyonununsa 'İdlib'le ilgili anlaşmalara ve mutabakatlara aykırı' olduğunu ileri sürdü.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile Suriye'de "güvenli bölge"nin oluşturulması için kurulan "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi"nin tam kapasiteyle faaliyete başladığını duyurdu.

Akar ABD ile bu konudaki "koordinasyon ve müşterek çalışmaların" devam ettiğini belirterek "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Merkezin komutası Türk ve ABD’li birer general tarafından yürütülüyor. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. Bu kapsamda 14 Ağustos’ta ilk İHA uçtu. İlk ortak helikopter uçuşu bugün öğleden sonra yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı" diye konuştu.

İdlib'de yaşananlara da değinen Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüğünü anımsattı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini belirttiğini bildiren Akar, şöyle konuştu:

"Rejimin bir bölgeyi yani Han Şeyhun bölgesini harekat alanı ilan etmesi, burayı giriş çıkışlara kapatması ve operasyon yapması İdlib'le ilgili anlaşma ve mutabakatlara kesinlikle aykırı. Bu operasyonlar sorunların çözümüne değil, tam tersine durumun daha da içinden çıkılmaz hale gelmesine neden oluyor. Rusya ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak rejim tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sivil ve masum insanlara büyük zararlar veriyor. Yaşananlar her geçen gün büyük bir insanlık dramına dönüşüyor. Rejim, saldırılarıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin sınırlarını ihlal ediyor. Rusya Federasyonu makamlarına her seviyede yapılan tüm uyarılara rağmen rejim operasyonlarına devam ediyor. Bu saldırılar zaten hassas olan bölgedeki güvenlik ihtiyacını daha da acil hale getiriyor. Gözlem noktalarımız kendilerine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeye devam ediyor. Gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırı olması durumunda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."