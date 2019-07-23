Milli Piyango ihalesi için Varlık Fonu’ndan açıklama

Varlık Fonu’na devredilen Milli Piyango’nun ’10 yıllık hizmet alım sözleşmesi’ adı altında özelleştirilmesi için ihale hazırlıkları sürüyor. Fondan yapılan açıklamada tekliflerin değerlendirilmesinin devam ettiği belirtildi. Doğan Online ve Çekya merkezli Sazka Group ihaleye gireceğini duyurmuştu.

Varlık Fonu’na devredilen Milli Piyango’nun “10 yıllık hizmet alım sözleşmesi” kılıfıyla özelleştirilmesi için ihale hazırlığı sürüyor.

Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamada 1 Mayıs'ta Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde tekliflerin toplandığı, değerlendirmenin devam ettiği ve nihai karar alındığında kamuoyuna duyuru yapılacağı kaydedildi.

DOĞAN VE ÇEK SAZKA GRUBU TALİP

Doğan Ailesi’nin kurucusu olduğu ve yönetim kurulu başkanlığını Hanzade Doğan Boyner’in yürüttüğü Doğan Online Milli Piyango ihalesine talip olduğunu duyurmuştu. Çek Cumhuriyeti merkezli Sazka Group da Milli Piyango ihalesi için teklif vereceğini duyurdu.

Milli Piyango 2016'daki özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 2 milyar 755 milyon dolar bedelle Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu vermiş ancak ihale bedelini zamanında yatırmayınca satış iptal olmuştu.

Milli Piyango İdaresi’nin Varlık Fonu’na devrinden sonra yeniden özelleştirme süreci başlamış, Fonun Milli Piyango’nun özelleştirilmesi için İngiltere merkezli Ernst&Young şirketine yetki verdiği belirtilmişti.

Milli Piyango yaptığı çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1,5 milyar lira kaynak sağlamıştı.

