'Milli esrar' projesinin arkasında ne var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevir açıklamalarının ardından AKP'li bir yazar, kenevir ekiminin 'milli proje' olduğunu söyledi. Proje hayata geçirilince Türkiye 100 milyar dolar elde edecekti. Halbuki kenevirin dünyadaki toplam piyasası 4 milyar dolar civarında. 100 milyar dolara çıkarmak, ancak kenevirden uyuşturucu üretilirse mümkün olabilir.

AKP tarımdaki büyük çöküşü kenevir ekerek durdurmayı planlıyor. 19 ilde ekimine izin verilen bitkinin tarımın çöküşünü durduracağı ise oldukça tartışmalı. Bunun ötesinde kenevir, uyuşturucu hammaddesi olduğu için bütün dünyada tartışılan bir bitki zaten.

Keneviri gündeme getiren ilk kişi, hacamat yaptırırken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak oldu. Hacamatı göz tansiyonu için yaptırıyordu, o sırada da yarayı tedavi etmek için “kantaron yağı” kullanıyordu. Sonra kenevir yağı ile de okşatacaktı. Bir tür örtülü reklama benzeyen bu paylaşımın Dilipak’ın tuhaflıklarından biri olmadığı kısa süre sonra anlaşıldı. Kenevir artık iktidarın “milli proje”siydi.

Türkiye’deki cemaatlerin bu bitki ile tarihsel bir tanışıklığı var. Dini ritüellerin önemli bir parçası kenevir. Alkollü içkiler dinen yasak olduğu için, onun yaratacağı eksiklik esrar ile elde ediliyordu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kenevir ekme kararını üslubuna uygun bir biçimde açıkladı. "Bize dost görünen düşmanlar, ülkemden kenevir üretimini aldı. Şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve yeniden kenevir üreteceğiz" dedi. Bu açıklamanın ardından AKP’li bir yazar, kenevir ekiminin “milli proje” olduğunu açıkladı. Proje hayata geçirilince Türkiye 100 milyar dolar elde edecekti. Halbuki kenevirin dünyadaki toplam piyasası 4 milyar dolar civarında. 100 milyar dolara çıkarmak, ancak kenevirden uyuşturucu üretilirse mümkün olabilir.

ZATEN YASAK DEĞİLDİ

Türkiye'de kenevir üretimi, yaygın kanının aksine, yasak değil. Ekim 2016'da çıkan yönetmelikle Türkiye'nin 19 ilinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izin alınması koşuluyla, kenevir üretilebilmeye başlanmıştı. Bu illerde ekimi yapılan erkek kenevir, plastiğin ham maddesi olan doğada çözülebilir organik biyopolimer üretiminde kullanılıyor. Petrol türevi ürünlere alternatif bir madde ancak henüz yeterince yaygınlaşmış değil. Türkiye’de yasaklanan bitki ise kenevir değil haşhaş bitkisi.

Haşhaş ekimi 1933 yılında 17 ille sınırlandırıldı ve kontrol altına alındı. 1938 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi kurularak, uyuşturucu maddelerin tekeli bu kuruluşa verildi. 1960 yılında haşhaş ekim izni 42 ile çıkartıldı. 1970 yılında ABD ve Avrupa’nın yoğun baskısı sonucu ekim alanı azaltılarak 7 ile düşürüldü. Baskının sebebi ülkelerine giren uyuşturucu hammaddesinin Türkiye’den sağlandığı yönündeki bilgileriydi. ABD Türkiye’yi ambargo uygulamakla tehdit edince baskılara dayanamayan 12 Mart Cuntası Başbakanı Nihat Erim 1971 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ülkede ki haşhaş ekimini tamamen yasakladı.

Kenevir ekiminin sınırlanmasının arkasında da aynı saik var. Nitekim TÜBİTAK desteğiyle “esrar miktarı azaltılmış kenevir projesi”ne bile girişildi.

1970’li yıllardan farklı olarak, Türkiye uyuşturucu hammaddesi üreten ülke olmaktan uyuşturucu pazarı olmaya doğru sağlam adımlar attı. “Bonzai” türü sentetik uyuşturucuların kullanımı sıradanlaştı. Türkiye'deki 2018 yılı uyuşturucu operasyonlarında 204 bin 780 kişi gözaltına alındı. Dolayısıyla bu maddelerin üretiminin kontrolden çıkması ve Türkiye’yi Afganistanlaşmanın eşiğine getirebilir.

BİTİRDİLER ŞİMDİ BAŞLATMAKLA ÖVÜNÜYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Orhan Sarıbal'a göre ise kenevir uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle yok edildi. Sarıbal’a göre, zamanla azalan kenevir üretimi AKP döneminde uygulanan tarım politikalarıyla tamamen bitirildi. Kenevir yeniden ekilecekse çiftçinin zarar etmeyeceği bir destek programı geliştirilmeli. Ancak AKP’nin kenevir çıkışından muradın bu olmadığı belli. Erdoğan’ın konuşması üzerine bir açıklama yapan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Kentimizde kendiliğinden çıkan 2.5 milyon kök Hint keneviri var. Artık bunları yakmayacağız. Kenevir ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağız" dedi. Böylece “ekimi yasak” olan kenevirin aslında “kendiliğinden” üreyebildiği de ortaya çıkmış oldu.

BM raporlarına göre Afganistan dünyanın en büyük afyon tedarikçisi olmasının yanı sıra esrar üretiminde de lider. Ülkede her yıl 10 bin ilâ 24 bin hektar alanda Hint keneviri yetiştiriliyor ve bunun 3 bin 500 tonu esrar yapımında kullanılıyor. Raporda bir hektar Hint keneviri yetiştirmenin, bir hektar afyon yetiştirmekten üç kat daha ucuza mal olduğuna dikkat çekiliyor.

Yani AKP’nin kenevir ekip zengin olma planı büyük bir hayalden ibaret. Öyle olsa Afganistan dünyanın en zengin ülkesi olurdu. Kenevir tarımını bitirdiler şimdi yeniden başlatmakla övünüyorlar.

KENEVİR NEYE YARAR?

Esrar, kenevirden elde edilen en yaygın ve en kârlı ürün. Bir tür uyuşturucu olan bu ürün, kenevir otundan (Cannabis) elde edilen maddenin ismi. Yetiştirilmesi oldukça kolay ve maliyeti düşük bir bitki olduğundan yüzyıllar boyu Anadolu’nun köylerinde alkole alternatif olarak kullanılmış. Farklı çeşitleri mevcut. En yaygın tüketilen çeşitleri ot, gubar ve afgan. Bunlar kenevir bitkisinden farklı işlemler sonucu elde ediliyor. Türkiye’de yaygın kullanım biçimi ot halinde. Ot, olgunlaşmış dişi kenevir bitkisi kurutularak elde ediliyor.