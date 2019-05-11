Milli Eğitim'den 'Şehr-i Ramazan' etkinlikleri: İftar, mukabele, cami ziyareti...

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara gönderdiği yazı ile Ramazan ayı boyunca öğrenciler için iftar ve mukabele programları düzenlenmesini istedi. Öğrencilerin topluca camiye götürülmesi, velilere yönelik etkinlikler yapılmasının istendiği yazıda, tarikat ve cemaatlerin örgütlendiği bilinen kimi dernek ve vakıflarla işbirliği yapılması önerildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ramazan ayında okulların öğrencilere yönelik yapması gereken faaliyetleri, okullara yolladığı yazı ile açıkladı.

Bakanlığın "Şehr-i Ramazan Etkinlikleri" adını verdiği etkinlikler dizisinde müftülüklerle işbirliği yapılarak öğrencilerin topluca camiye götürülmesi, velilere yönelik etkinlikler yapılması, iftar ve mukabele programları düzenlenmesi, öğrencilerin Ramazan günlüğü tutmalarının sağlanması, bu ayda yaptıkları ibadet, iyilik, anı ve diğer etkinliklerin not alınması istendi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre okullara gönderilen resmi yazıda, “Rahmet ve mağfiret ayı olan, kendine has manevi havası ile birlik ve beraberlik duygularını, insani ve manevi değerleri güçlendiren Ramazan ayı vesilesiyle yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesinin okullarımızın kurum kültürünün güçlenmesine, öğrencilerimizin milli ve manevi değerleri benimsemesi ile birlikte sosyal, kültürel ve duygusal yönden gelişmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir” denildi.

Okulların, tarkat ve cemaatlerin örgütlendiği bilinen kimi dernek ve vakıflarla işbirliği yapması gerektiğinin de önerildiği yazıda, okul yöneticilerine "Türkiye Diyanet Vakfı, il ve ilçe müftülükleri, Kuran kursları, okul aile birlikleri, koruma dernek ve vakıfları, STK ve yerel yönetimlerle beraber hareket etmesi" talimatı verildi.