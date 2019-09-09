Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tepki çeken talimat: Okul açılışında AKP mesajları okunacaktı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine AKP milletvekillerinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılış mesajlarını göndererek, 9 Eylül Pazartesi günü okullarda okutulması talimatını verdi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuyu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ve Aydın Valisine ilettiğini, Selçuk’un konuya ivedilikle müdahale ettiğini söyledi.

Okullarda AKP’nin siyasi propaganda yapmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Kaya, okunması son anda engellenen mesajları da paylaştı:

Kendilerini mesleklerine adamış, büyük fedakarlıklarla ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin 2019-2020 eğitim öğretim yılını kutluyor, başarılar diliyorum.

AK Parti Aydın Milletvekili

Mustafa Savaş

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 09 Eylül 2019 tarihi itibariyle okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyi tüm öğrencilerimizin de bu sevinç ve heyecana ortak olmasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılına sevinç ve coşkuyla başlamış olacağız. Araştırıp sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen nesiller yetiştirmek adına yeni bir heyecanla değerlendirilmesi gereken yeni eğitim öğretim dönemi, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda en önemli basamağın nitelikli bir eğitim olduğundan hareketle, çocuklarımızın pozitif bilimleri kavramasının yanı sıra, milli ve manevi değerlerini öğrenme anlamında da iyi bir fırsat olarak görülmelidir. Değerli eğitimcilerimizin, üstün görev anlayışı ve sorumluluk şuuruyla bu kutsal görevlerini yerine getirirken Aydın'ımızın eğitim ve öğretim kalitesini üst sıralara taşıma gayretlerimize bu yıl da gereken desteği sağlayacaklarına inancım sonsuzdur.Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimize ve bu ulvi görevi yürüten değerli öğretmenlerimize başarılar diliyor, tüm eğitim camiasının ve değerli velilerimizin 2019-2020 eğitim öğretim dönemini kutluyor, Aydın'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Metin Yavuz

AK Parti Aydın MV

MKYK Üyesi