Milli Eğitim Bakanlığı Diyanet'e teslim edildi

Çocuklarını okula göndermeyen aileleri MEB yerine Diyanet ziyaret etmeye başladı. Antalya’da da müftülük ile imzalanan protokol kapsamında özel eğitim alması gereken çocuklara 'ortak proje' adı altında din eğitimi verilmeye başlandığı ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim döneminde kendi görevlerini Diyanet'e devrederek başladı.

Yıllardır çeşitli protokollerle eğitim alanındaki görevlerini bir anlamda “dini yapıya” devreden MEB, çocukların zorunlu eğitime devamının denetlenmesi görevini de Diyanet’e bıraktı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Doğu ve Güneydoğu’da MEB yerine Diyanet çocukların okula gönderilmesi için ziyaretlere başladı. Antalya’da da müftülük ile imzalanan protokol kapsamında özel eğitim alması gereken çocuklara “ortak proje” adı altında din eğitimi verilmeye başlandığı ortaya çıktı.

MEB FERAGAT EDİYOR!

MEB, “eğitim alanının dinselleştirilmesi” politikasıyla kanunlarla belirlenmiş görevlerini yerine getirmekten bir bir vazgeçiyor. Her yıl Diyanet ve çeşitli dini yapılarla imzalanan çeşitli protokollerle devlet okullarındaki laik eğitimden kopan bakanlık, çocukların zorunlu eğitime katılımı görevinden de taviz verdi. Diyanet görevlileri, MEB müfettişleri yerine Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde velilerle görüşmelere başladı. Erkek çocukların Kuran kursu görünümlü medreselere yönlendirildiği Doğu ve Güneydoğu illerinde MEB yerine Diyanet, kız çocukları için ev ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen daire başkanları, başkanlık müşavirleri, başkanlık uzman ve vaizlerin Ağrı, Bitlis, Gaziantep, Konya, Şanlıurfa, Muş ve Mardin illerinde giderek, kahvehanelerde ve evlerde kız çocuklarının okula gönderilmesini devletin zorunlu sorumluluğu yerine dini gerekçelerle açıklaması dikkat çekti. Diyanet’in devreye girdiği bölgelerde, İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yer alan “Mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler” maddesi de MEB tarafından unutulmuş oldu.

Kanuna göre çocuğunu okula göndermeyen veliye durumun tebliğ edilmesinin ardından “geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılacağı” bildirilmesi gerekiyor.

DİNİ EĞİTİM ADIMI

MEB, Antalya’da da skandal bir uygulamaya imza attı. Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe müftülüğü ile ortak proje başlatarak çocuklara özel eğitim kurumları dışında dini eğitim verilmesinin önünü açtı. Projenin özel eğitim ortaokulları ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik yürütüleceği belirtilirken, amaç “özel eğitim gereksinimli öğrencilerin temel dini bilgilerini öğrenmesi ve Kuran’ı okumasını öğrenmeleri hedeflenmektedir. Kepez İlçe Müftülüğü ile ortak yürütülecek projede; özel eğitim gereksinimli öğrencilerimize işbirlikli öğrenmeye dayalı, kalıcı öğrenmeler ile donatılmış eğitimler verilmesi projenin temel hedefini oluşturmaktadır” denilerek açıklandı. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği belirtilen proje için, müftülük görevlilerinin çocukların özel eğitim aldığı okullarda etkinlik ve eğitimler düzenleyeceği belirtildi.