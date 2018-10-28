Milli Eğitim Bakanı'ndan zorunlu din dersi açıklaması: Devlet politikası var...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, zorunlu din dersi için 'Devlet politikası var. Bununla ilgili milletimizin beklentisi bizim için önemli' diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, zorunlu din dersiyle ilgili açıklamada bulundu. Selçuk, "İçinde 'zorunluluk' geçen bir kelimeden bahsediyoruz. Zaman içerisinde demokrasinin dönüşmesiyle bazı insanlar başka ders almak isteyebilir" ifadelerini kullandı.

Buna karşın Selçuk, zorunlu din dersleriyle ilgili "Devlet politikası var. Bununla ilgili milletimizin beklentisi bizim için önemli" diye konuştu.

'AVRUPA'DAKİ GİBİ 200 GÜN OLABİLİR'

Milli Eğtiim Bakanı Selçuk, okullardaki yaz tatili süresiyle ilgili olarak, "Türkiye'nin yüzde 90'ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80'i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir" dedi.

Selçuk, yaz tatili için "Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir" ifadesini kullandı.

SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Selçuk, Suriyeli çocukların eğitimiyle ilgili şunları söyledi:

"680 bin civarında Suriyeli çocuk var eğitim bekleyen. Hala gelen çocuklar var. Net bir rakam veremiyorum. Türkçe öğrenmelerini istiyoruz. Türkiye'yi tanımak istiyorlar. Suriyeli yetiştirmek gibi bir derdimiz yok. Suriyeli öğretmenler var. Hem Arapça hem Türkçe bilen öğretmenlere ihtiyacımız var."