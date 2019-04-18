Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil programlarında yapılması planlanan değişikliklere ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te "Buket Aydın ile 40" programına katılarak, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

"Zorunlu yabancı dil eğitimi kalkacak mı?" sorusu üzerine Selçuk, bu konuda "kalkacak veya kalkmayacak" şeklindeki bir yaklaşımı doğru bulmadığını vurguladı. Ziya Selçuk, "Eğer hazırlık sınıfı olan bir okul varsa oradaki yaklaşımımız değişik, meslek liselerinde yabancı dille ilgili yaklaşımımız değişik. Bazen 4 sene verebiliriz bazen bir sene verebiliriz. Yani bu kalkacak ya da kalkmayacak biçiminde değil de hangi çocukların neye ihtiyacı var, bunu saptamak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN KONTENJANLARININ AZALTILMASI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "YÖK'le eğitim fakültelerindeki öğretmenlik bölümleri kontenjanlarına yönelik çalışmaya" ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin, insan kaynaklarını yönetmek zorunda olduğunu belirtti.

2040 yılına kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna ilişkin simülasyonlarının bulunduğunu, bu konuda göç, nüfus artışı gibi unsurlar dikkate alınarak bazı tahminlerinin söz konusu olduğunu anlatan Ziya Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu bildiğimiz halde neden ihtiyacımızın çok ötesinde mezun olsun? Bu çocukların hepsi umut besliyor, bir gelecek peşinde. O zaman bizim daha rasyonel bir tabloya ihtiyacımız var. Peyder pey hemen önümüzdeki yılda eğitim fakültelerinin kontenjanlarının azaltılmasıyla ilgili bir mutabakatımız var. Kısmi bir azaltma bu. Büyük bir azaltma değil ama peyder pey yıllar içerisinde daha da azaltıp Türkiye'nin öğretmen ihtiyacıyla mezun sayısı arasındaki ilişkiyi rasyonel bir hale getirmek istiyoruz. Bakanlık olarak eğitim fakültelerinde bir alan daraltımı gibi bir talebimiz yok. Biz sadece 'Türkiye'nin fotoğrafını çekelim, mezun sayısına bakalım, önümüzdeki projeksiyona bakalım, hangi yılda ne kadar ihtiyacımız var ve bunu makul bir çerçeveye çekelim' niyetindeyiz."

TATİL AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, "Okulların tatil programıyla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Bölgelere göre tatil düzenlemesi mümkün mü? sorusu üzerine, bölgelere göre tatilin şu anki mevzuatla da mümkün olabileceğini ifade etti.

Tatil süreleri konusundaki farklı uygulamalara, Türkiye'de özellikle doğudaki birçok ilde ağır kış şartlarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz bu tek tip anlayışımızdan kaynaklanan neden dolayısıyla, bölgesel tedbir almakta biraz zorlanıyoruz. Aslında sayın valilerin denetiminde bu konu. Fakat önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama da yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak. Fakat Türkiye birden bire hemen 200 gün, 220 gün olsun gibi bir hazırlığa henüz sahip değil. O, zaman içerisinde dikkate alınabilecek bir şey. Şu anda biz mevcudu ne kadar iyi yapabilirizin peşinde olmalıyız ve bu amaçla da bölgelere göre tatil olabilir, bunun önü açılabilir. Konuyla ilgili takvimi ilan ettiğimizde aslında sayın valilerin zaten yetkisinde olan bazı hususların çok daha işlevsel bir biçimde bölgesel olarak yapılması söz konusu olacak."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Sözleşmeli öğretmenlerin durumuyla ilgili bir düzenleme yapılacak mı?" sorusuna, "Öğretmenlik Meslek Kanunundaki düzenlemeler onlar için de iyileştirmeyi içeriyor. Mevcut durumun daha da iyileşmesi lazım ve bunun için de elimizden geleni yapacağız. Elbette Meclis son karara sahip olan, söz sahibi olan. Biz Bakanlık olarak belirli hazırlıkları yapmak ve arz etmek durumundayız." yanıtını verdi.