Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'öğretmen ataması' açıklaması: Formasyon kanalını kesiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Türkiye'nin temelde insan kaynağı planlamasıyla ilgili sorunu var. Türkiye'nin çağ nüfusu belli. Bunların 2040 yılına kadar doğum eşiklerini de biliyoruz. 2040'a kadar kaç çocuk doğacak tahminlerimiz ortada. Bunlara kaç öğretmen gerekiyor bu da ortada. Analizini çıkardık" diyen Selçuk, "Baktığımızda her sene 40 binin biraz üzerinde öğretmen mezun oluyor. Bizim hangi branşta kaç öğretmene ihtiyacımız olduğu da belli. Çok fazla öğretmen mezun oluyor. Yüzbinlerde öğretmen formasyon almış ve atanmayı bekliyor. Biz ne yapacağız? Formasyon denilen ve doğrudan doğruya öğretmen adayı yapan kanalı kesiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitim fakülteleri konusunda YÖK ile çalışmaları olduğunu dile getiren Selçuk, "Ekonominin gidişatına göre bu yıl kaç kadro ilan edebiliriz, bunun hesabını Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyor. Öğretmen açığının en fazla olduğu bölge Marmara" dedi.