Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Özel öğretime teşviki azaltarak kaldıracağız

Milli Eğtiim Bakanı Ziya Selçuk, 'Özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltılarak kaldıracağız' diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu. Selçuk, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin sunumunda "özel eğitime teşvikin kaldırılacağını söyledi.

"Okullar arasındaki eşitsizlik giderilecek" diyen Selçuk, Öğrenciler üzerindeki sınav baskısı azaltılacak, yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

'KADEMELİ OLARAK KALDIRACAĞIZ'

Selçuk, "Müfredatlar, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı, özel okullara verilen teşvikle ilgili olaraksa "Özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltılarak kaldıracağız" diye konuştu.