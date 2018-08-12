Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Daha önce de Kemalizm eğitimin temeli olmamalı dedim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ben daha önce de Kemalizm eğitimin temeli olmamalı dedim' ifadesini kullandı. Selçuk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan içinse 'Beyefendinin gerçekten çok güçlü bir iradesi var' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi "projelerini" açıkladı.

Gazetevatan'dan Sadık Gültekin'e konuşan Selçuk, "Popüler olan şeye göre Atatürk de din de ideoloji de satılır. Bunu aşmalıyız. Bizim çocuklarımız onunla insan olarak tanışmalı, ideoloji odaklı değil. Ben daha önce de Kemalizm eğitimin temeli olmamalı dedim" derken, bu sözünden sonra manşet olduğunu ifade etti.

'BEYEFENDİNİN GERÇEKTEN ÇOK GÜÇLÜ BİR İRADESİ VAR'

Ziya Selçuk'un verdiği röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

"Bakanlık teklifini nasıl kabul ettiniz?

Daha çok rahmetli Özal döneminde vemKemal Derviş döneminde ortaya çıkan yapısal reformların, eğitime yansımamasıyla ilgili bir boyut var. Meselenin bu kadar büyük olduğunun ben farkındayım ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bana böyle bir davet geldiğinde aslında bu işin kabul edilmemesi konusunda aklım yerindeydi ve farkındaydım. Fakat Beyefendi’nin gerçekten çok güçlü bir iradesi var. Ayrıca sıradan bir Cumhurbaşkanı ve amirle yürüyecek bir proje değil Milli Eğitim Projesi. Böyle bir irade ve kudret bilimle birleşirse bir noktaya gelmek söz konusu olabilir diye içsel bir durum yaşadım. Zaten onun için kabul ettim.

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