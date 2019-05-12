Milli Eğitim Bakanı öğrencilere mektup yazdı, parası öğrencilerden istendi

Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin öğrenci ve velilere gönderdiği mektup için okullara fatura gönderildi. Kimi okullar parayı öğrencilerden istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin öğrenci ve velilere gönderdiği mektubun faturası okullara kesildi.

Bakanın mektubu birçok ilde basılıp dağıtılırken 23 Nisan’ın ardından okullara ödeme talimatı gönderildi. İstanbul’da mektuplar Zeytinburnu Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bastırılırken okullara gönderilen faturaya da Cumhuriyet ulaştı.

BAKANIN MEKTUBU KDV HARİÇ 50 KURUŞ

Cumhuriyet'in haberine göre Mektupların adet fiyatı 50 kuruş olarak belirlendi. 800 broşür için KDV hariç birim fiyatı 50 kuruş olarak belirlenirken, okullara 72 TL de vergi hesabı çıkartıldı. Birçok okulda ise bakanın mektup faturasının farklı gerekçelerle öğrencilerden istendiği öğrenildi.

MEB’in faturayı öğrencilere yüklemesine Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan tepki gösterdi. Süreci değerlendiren Aydoğan, “Sermayeye, dini vakıf ve derneklere kamu kaynakları parsel parsel paylaştırılırken, teşvik adı altında milyonlarca lira sermaye sahiplerine aktarılmaya devam ederken var olan ve halka ait olan kamu kaynaklarının öğrencilerimiz, velilerimiz ve eğitim ve bilim emekçileri için kullanılmaması ideolojik bir tercihtir” diye konuştu.

'TRAJEDİ VE KOMEDİNİN İÇ İÇE GEÇMİŞ HALİ'

Aydoğan, “Milli Eğitim Bakanlığı’na ait yazılı, görsel materyallerin bütçesinin öğrencilerden, velilerden, okullardan talep edilmesi trajedi ve komedinin iç içe geçmiş halidir. Yaşanılan olay Aziz Nesin hikâyelerine taş çıkartır niteliktedir. Kamusal eğitim devletin, MEB’in sorumluluğundadır” dedi.

Öğrenci ve velilere özel günlerde mektup gönderme alışkanlığı edinen Bakan Selçuk,10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla da velilere mektup yolladı. Mektubunda Selçuk, "engelliye bakışın, selamlamanın, hal hatır sormanın, haklarının nasıl teslim edildiğinin çok önemli olduğunu" vurguladı.