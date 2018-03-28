Milli Eğitim Bakanı: 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 'Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık' dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, burada öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Van'daki eğitimin kalitesi eskiye oranla iyi olduğunu söylüyor yöneticilerimiz. Öğretmenlerimiz ne kadar kalacağını biliyor, öğrencileri tanımaya başladılar" diyen Yılmaz, "Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.

