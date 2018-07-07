'Milli Derecelendirme Kuruluşu' düzenlemesi resmileşti

BDDK'nın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen 'Milli Derecelendirme Kuruluşu' tebliği yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerinden memnun olmaması nedeniyle birkaç yıl önce gündeme getirdiği 'Milli Derecelendirme Kuruluşu'nun nasıl bir etkisi olacağı tartışmalı görünüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) "Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nde değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Milli Derecelendirme Kuruluşu"nun oluşumunun önünü açan düzenlemeyi Türkiye Bankalar Birliği (TBB) başta olmak üzere bazı kurumların içinde olduğu bir yapı tarafından ilk girişimin izlemesi bekleniyor. Düzenlemeye temel oluşturan çalışmanın TBB bünyesinde bir komisyon tarafından yapıldığı, bu taslak çalışma üzerinden yürütülen tartışmalar sonucunda yönetmeliğin yenilendiği bildiriliyor.

Derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılması ve derecelendirme faaliyetleri kapsamında yapılacak mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde, bağımsızlık bölümünde yer alan maddelerde düzenleme yapıldı.

Buna göre, tebliğin yetkili derecelendirme kuruluşlarının ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının mesleki faaliyetlerini doğruluk ve tarafsızlık çerçevesinde yürütmelerini sağlayacak hükümlerin belirlendiği bağımsızlık bölümünde, "doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortaklara" bazı istisnalar verildi.

Derecelendirme kuruluşlarının piyasalarda kabul görmesine ilişkin kriterlerin belirlendiği bölümde de değişikliğe gidildi.

MİLLİ DERECELENDİRME ÇALIŞIR MI?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın birkaç yıl önce uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerinden memnun olmaması nedeniyle gündeme getirdiği "Milli Derecelendirme Kuruluşu"nun ne kadar etkin olacağı tartışılıyor. Türkiye'de hem bankaların hem de özel sektörün ana kreditörü uluslararası finans kuruluşları. Uzmanlar büyük bölümü uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından notlanan şirketlere Türkiye içinde verilecek notun dikkate alınmayabileceğini, güven duyulmayabileceğini belirtiyor. Güvenilirliği sorgulanan bir derecelendirme kuruluşunda not talebinde bulunulması konusu da sıkıntılı görünüyor. BDDK'nın TBB'yi dahil ederek bir tür bankalar arası "risk merkezi" gibi bir uygulamayla "Milli Derecelendirme Kuruluşu"nu dayattığı da belirtiliyor.

KİMLER 'MİLLİ DERECELENDİRME KURULUŞU' KURMAK İSTEYEBİLİR?

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık. Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek" dedi. Akben, "Şu anda TBB ve TKBB üyesi bankalarımızdan bir kuruluş kurma konusunda talepler var. Bunun yanında TOBB, Finansal Kurumlar Birliği üyeleri, Türkiye'nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz" bilgilerini paylaştı.